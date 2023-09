La sua moto finisce contro una Volante della polizia: Marco Dongu muore a 26 anni

È finito con la sua moto contro una Volante della polizia, ed è morto per le ferite riportate. Marco Dongu, 26 anni, è la vittima dell'incidente avvenuto nella serata di ieri 20 settembre a Caserta, sulla Variante Anas all'altezza dell'uscita di Tuoro.

Come riporta CasertaNews, Dongu era in sella a una Yamaha R1. Per ragioni da chiarire, è finto contro una Volante della polizia che si trovava sulla Variante. L'impatto è stato violento e il 26enne è morto. Sull'incidente indagano i carabinieri. È stato disposto il sequestro della salma per l'autopsia.

Marco Dongu era molto conosciuto in città. Ha collaborato con la testata Goldwebtv occupandosi della Casertana ed è stato candidato alle ultime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Pio Del Gaudio. Il padre è un vigile del fuoco. Un messaggi di cordoglio è infatti arrivato anche dal Comando casertano: "Oggi e un giorno triste per i vigili del fuoco di Caserta. Siamo vicini alla famiglia Dongu per la perdita del caro Marco".

