Il furgoncino si schianta contro il muro di una casa: un morto

Tragedia lungo strada provinciale 27 a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Nella mattina di oggi, domenica 28 maggio, un ragazzo di 34 anni, residente a Cortona, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Il 34enne viaggiava su un furgoncino bianco in direzione Castiglion Fiorentino percorrendo via Adua, appena oltrepassato il sottopasso del cavalcavia ferroviario, per motivi ancora da accertare, il mezzo è andato a schiantarsi contro il muro di cinta di un'abitazione.

Inutili i soccorsi, per il ragazzo seduto sul posto del passeggero non c'è stato nulla da fare. Gravemente ferito anche l'altro uomo a bordo, si tratta di un 36enne che si trovava alla guida, al fianco della vittima. Per lui si è attivato il Pegaso 2 che lo ha trasportato in codice rosso a Siena. Sul posto sono arrivati i sanitari con un'automedica della Fratta, un'ambulanza di Castiglion Fiorentino, i vigili del fuoco e i carabinieri di Cortona.