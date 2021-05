Autobus si schianta contro un palo: un ferito grave

A Catania un bus alimentato a metano si è schiantato contro un palo della linea elettrica. L'incidente è avvenuto questa mattina in viale Vigo, strada del popolare quartiere di Librino. Un passeggero, Salvatore Colomba, ferito in maniera grave, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro, mentre il conducente del bus Francesco Catania, anch’egli rimasto ferito in maniera seria, è stato trasportato con un'ambulanza al Policlinico. Solo lievi contusioni per gli cinque altri passeggeri a bordo del mezzo.

Per i rilievi sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Catania. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che ha agevolato i soccorsi del 118 e messo in sicurezza il mezzo dell'Azienda Metropolitana dei Trasporti catanese. Il sindaco Salvo Pogliese ha fatto sapere in una nota di essere in stretto contatto con il presidente dell'Amt Giacomo Bellavia per accertare le condizioni dei feriti. Le cause dell'impatto sono in corso di accertamento.