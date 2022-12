Con l'auto contro un albero: morti due giovani studenti

Drammatico incidente stradale sulla strada provinciale 95 Cerignola-Candela nella tarda serata del 6 dicembre. Un'auto con a bordo due ragazzi di 18 e 19 anni, per cause ancora in corso d'accertamento, è uscita fuori strada, si è ribaltata in un uliveto ed è finita contro un albero. Entrambi gli occupanti sono deceduti sul colpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola intervenuti per estrarre i corpi delle due vittime dalle lamiere accartocciate per via del violento impatto, e ai carabinieri, sono arrivate alcune ambulanze e l'elisoccorso di Alidaunia.

"Un silenzio assordante è sceso nelle aule e nei corridoi". Così l'istituto Pavoncelli di Cerignola ha ricordato Carmine e Francesco Pio, i due 18enni deceduti. Alle 10, al triplice suono della campanella, la comunità scolastica ha osservato un minuto di silenzio, per ricordare i due studenti modello della 5B Agraria. Sui banchi che occupavano i due compagni di classe, sono comparse due rose bianche.