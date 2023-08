Carambola tra auto: 5 feriti, due sono gravi

Un boato e il rumore delle lamiere. Un rumore assordante ha scosso a Cesano (frazione di Roma). i residenti in via di Baccanello nella serata di domenica. Tre auto si sono scontrate e cinque persone sono rimaste ferite, due gravi.

Come si legge su RomaToday, a ricostruire quanto avvenuto intorno alle 21.30 saranno gli agenti della polizia locale, sul posto col 118 e ai vigili del fuoco.

I mezzi coinvolti sono una Volkswagen T-Roc, una Volkswagen Golf e un'Audi. Il conducente del T-Roc, un uomo di 56 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, la donna al volante della Golf - una romena di 48 anni - è stata portata in ambulanza al Gemelli in codice rosso. Sono loro due i feriti più gravi. L'uomo al volante dell'Audi è finito in codice giallo all'ospedale San Pietro. Feriti ma non gravi anche i due passeggeri, un uomo italiano di 19 anni e donna di 27 anni, lei finita all'ospedale Gemelli. La polizia locale ha richiesto accertamenti di rito, quindi i test di alcol e droga, per i tre conducenti.

