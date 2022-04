Schianto frontale contro un camion: morta una ragazza di 21 anni

Una ragazza di 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 aprole, a Nadro di Ceto, in provincia di Brescia. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale: stando alle prime informazioni trapelate, intorno alle 14.30 l’auto sulla quale viaggiava la ragazza si è scontrata frontalmente con un camion poco prima della galleria di Capo di Ponte. La giovane donna sarebbe rimasta intrappolata tra le lamiere accartocciate della macchina: è stata estratta dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza e di un’auto medica.

Inutili - purtroppo - i disperati tentativi di salvarle la vita: il cuore della 21enne non ha più ripreso a battere. Il conducente del pezzo pesante invece è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Esine, sempre nel Bresciano. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che dovranno ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto e constatare eventuali responsabilità. La Statale è stata chiusa, con inevitabili i disagi per il traffico.