Famiglia di cinghiali invade la strada: scontro tra tre auto

Tragedia sfiorata ad Asti, dove l'invasione della carreggiata della tangenziale da parte di una famiglia di cinghiali ha provocato un terribile incidente in cui sono rimaste coinvolte tre vetture. Lo schianto è avvenuto nella notte, sulla corsia che va in direzione Alba: la presenza del gruppo di animali, composto da almeno tre esemplari, sarebbe stata la causa dello scontro tra veicoli. Secondo le prime informazioni, non risulterebbero feriti gravi: sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l'area.

Non si tratta del primo episodio del genere avvenuto in Piemonte. Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre un'auto ha travolto e ucciso un gruppo di otto cinghiali mentre percorreva l’autostrada A5 Torino-Aosta, nel tratto tra San Giorgio Canavese e Scarmagno.