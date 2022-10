Paura al circo, trapezista cade durante lo show: è grave

Paura durante uno show del circo Greca Orfei a Terlizzi, in provincia di Bari. Una trapezista di 24 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata durante un'esibizione. La giovane, di origini ucraine, si trova ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari. L'acrobata, caduta violentemente al suolo. è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasportata nell'ospedale barese. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. La giovane artista è in prognosi riservata. Nella caduta la trapezista ha riportato una contusione epatica, un'importante frattura maxillo-facciale e traumi vertebrali.

Il momento dello schianto è avvenuto davanti ad un folto pubblico ed è stato ripreso da alcuni testimoni: nella caduta la trapezista ha riportato una contusione epatica, un'importante frattura maxillo-facciale e traumi vertebrali. L'acrobata è caduta da un'altezza di circa quattro metri: stava eseguendo un avvitamento sospesa in aria quando ha perso la presa.

+ATTENZIONE IMMAGINI FORTI+

Incidente al circo: trapezista in gravi condizioni

È ricoverata in chirurgia videolaparoscopica al Policlinico di Bari la 24 enne trapezista, di origine ucraina, del circo Greca Orfei che ieri sera a Terlizzi è caduta da una altezza di circa 4 metri durante l'esibizione riportando una frattura al cranio e lesioni varie, tra cui una molto seria al fegato. La paziente, a quanto si apprende, è sotto osservazione ed è cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita. La giovane è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono migliorate nelle ultime ore. L'incidente è stato filmato in un video da uno spettatore.

“A tutti coloro che ci sono stati vicini in queste ore di paura un grosso grazie dalla nostra guerriera in piena ripresa”, si legge nella pagina facebook ufficiale del circo Greca Orfei in un post sotto una foto in primo piano della stessa trapezista in ospedale che si copre un occhio e che in una didascalia in inglese promette di voler tornare presto in forma. “Non è accaduto niente di grave, sono viva ”, aggiunge.