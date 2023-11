Cisterna perde materiale tossico, quattro operai coinvolti

Incidente allo scalo ferroviario merci di Segrate (Milano). Oggi, 8 novembre, si è verificata una perdita di materiale tossico da una cisterna. Si tratta di Octanoyl Chloride, una sostanza tossica anche a basse concentrazioni. Ad accorgersi della perdita dalla cisterna in transito sono stati i dipendenti dello scalo ferroviario, che hanno chiamato i vigili del fuoco. Quattro operai hanno accusato una leggera irritazione agli occhi e sono sotto osservazione.

Come si legge su MilanoToday, l'allarme è scattato poco dopo le 9.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). I vigili del fuoco hanno allestito una vasca di contenimento per evitare ulteriori sversamenti. Gli specialisti del nucleo Nbcr - unità che si occupa di emergenze nucleari, biologiche chimiche e radiologiche - hanno travasato il composto chimico in un'altra cisterna.

Presenti sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Donato e gli agenti della Polfer. La zona dello scalo ferroviario, in via Lazio 32, è stata circoscritta e messa in sicurezza in attesa che vengano portate a termine le operazioni di travaso. Non è ancora certo cosa abbia causato la perdita ma dai primi rilievi non è escluso che tutto sia dovuto a non perfetto serraggio dei bulloni del cosiddetto "passo d'uomo". Le oscillazioni della cisterna avrebbero così provocato la fuoriuscita della sostanza.

L'incidente si è verificato all'interno del terminal ferroviario gestito da Trenitalia. La struttura si sviluppa su un'area di 145mila metri quadri di cui 45mila dedicati allo stoccaggio merci. L'impianto si occupa dello prevalentemente dello smistamento delle merci da e per il Nord-Europa e il Regno Unito.



L'octanoyl chloride è un composto chimico utilizzato come reagente in diverse sintesi organiche e può essere impiegato in laboratorio per la preparazione di vari composti organici. Può essere tossico e irritante per la pelle e gli occhi.

