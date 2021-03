Doppio schianto con 7 auto coinvolte, la carambola è micidiale: un morto e 7 feriti

Maxi tamponamento in rapida sequenza nel tratto del raccordo di A21 e Brebemi tra Azzano Mella e Flero. L'incidente è costato la vita al 71enne Andrea Vivian, residente a Montichiari

Grave incidente stradale in provincia di Brescia. Lo schianto sulla Corda Molle martedì sera è costato la vita al 71enne Andrea Vivian, residente a Montichiari. L'uomo è morto sul colpo a seguito di un doppio schianto in rapida sequenza, nel tratto del raccordo di A21 e Brebemi tra Azzano Mella e Flero.

Incidente stradale sulla Corda Molle: morto Andrea Vivian

Almeno 7 le vetture coinvolte nel maxi-tamponamento tra le 19 e le 19.30. E altrettanti i feriti che hanno avuto bisogno di cure mediche o trasferiti in ospedale. Poche frazioni di secondo e si è innescato un tamponamento a catena. Una serie di urti che sono risultati fatali per Andrea Vivian. L’uomo era alla guida di un’utilitaria che, nello schianto, si è ribaltata in mezzo alla carreggiata del raccordo autostradale della A21 che collega Ospitaletto a Montichiari.

Tra le persone coinvolte anche una 65enne ricoverata in codice rosso alla Poliambulanza, in gravi condizioni: altri sono stati ricoverati al Civile e alla Poliambulanza. Nel lungo elenco dei feriti diffuso da Areu risultano anche due ragazzi di 24 e 28 anni, una giovane donna 32enne, un giovane uomo di 37 anni, uomini di 54 e 66 anni. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e all'automedica, anche tre ambulanze (arrivate da Flero e da Dello).

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Montichiari: da una prima ricostruzione sembra che il 71enne Andrea Vivian sia stato tamponato e sbalzato sulla corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva un'altra vettura. La dinamica andrà ricostruita con esattezza dopo tutti gli accertamenti del caso. La strada è rimasta chiusa fino a tarda sera.