Disabile in carrozzina investita da un'auto pirata

Una donna disabile è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada a Foggia. Il conducente è scappato. L'incidente è avvenuto oggi 25 maggio in viale Europa.

Come si legge su FoggiaToday la donna, 65 anni, era con la sua carrozzina elettrica nei pressi dell'incrocio con via Smaldone. Improvvisamente è sopraggiunta una vettura. Il conducente dopo l'impatto non si è fermato a prestare soccorso, ma si è allontanato. La vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118, che l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso. Le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto anche gli uomini della polizia locale, che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare l'uomo alla guida dell'auto.

