Auto travolge e uccide un disabile in carrozzina

Tragedia nel Modenese. Un’auto ha travolto un 81enne disabile, in carrozzina, provocandone la morte. L’incidente è avvenuto nei pressi di Campiano di Pavullo nel Frignano, comune sull'Appennino modenese.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando la strada in prossimità di un incrocio quando un'automobile in transito lo ha colpito. Alla guida del mezzo un cittadino straniero, la cui posizione è attualmente al vaglio dell'Arma. Sul posto l'elisoccorso del 118, ma per l'81enne non c'è stato più nulla da fare, è morto sul colpo. Il medico non ha potuto fare altro che constatrne il decesso.

Continua a leggere su Today.it...