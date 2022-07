Donna finisce nel fosso con l'auto e muore

Ha perso il controllo dell’auto ed è finita nel fosso dove è stata ritrovata poco dopo. Per lei ormai non c’era più niente da fare. Muore donna in provincia di Rimini. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi. La macchina è stata ritrovata alle 18,30.

Da una prima informazione, si tratta di una giovane che avrebbe perso il controllo del veicolo, finito poi nel fosso coperto dalla vegetazione a San Giovanni in Marignano, nel riminese. L'auto è stata trovata lì, dove poi sono intervenuti i sanitari del 118, con una ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli ma la donna era già morta.