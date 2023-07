Violento schianto tra camion e due auto (che si accartocciano)

L'impatto è stato violento, il bilancio è di due feriti. Grave incidente sulla statale del Brennero, all'altezza dell'impianto di compostaggio a sud di Egna. Sono entrati in collisione un camion e due auto. Le macchine si sono accartocciate nell'impatto, il mezzo pesante ha invece "superato" lo spartitraffico e si è fermato su una stradina.

Ambulanze, vigili del fuoco di Egna e carabinieri sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, per effettuare i rilievi e gestire il traffico. I feriti sono stati trasportate in ospedale dalla Croce Bianca delle sezione Bassa Atesina e Salorno. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento. La strada è rimasta bloccata per oltre un'ora, causando la formazione di lunghe code.