Tragico incidente sull'autostrada A14: capriolo sfonda il parabrezza, muore una donna di 48 anni

Non c'è stato nulla da fare per Enrica Franchini, bancaria di Sassuolo (Modena). Era al volante rientrando da un fine settimana in Riviera quando il suo mezzo ha colpito un capriolo che era riuscito a balzare sul manto d'asfalto nella zona di Borgo Panigale