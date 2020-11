La bimba di 7 anni morta nell’incidente sulla Casilina a Ferentino

Incidente mortale questa mattina a Ferentino, in provincia di Frosinone. Una bambina di 7 anni ha perso la vita e la sua baby sitter è stata trasportata in codice rosso in ospedale a Roma.

Lo schianto intorno alle 13 lungo la via Casilina, in località Ponte Grande.

L'incidente stradale a Ferentino

Secondo le prime informazioni, scrive FrosinoneToday, sarebbero due le auto coinvolte - una Peugeot e una Mercedes - mentre i carabinieri di Ferentino sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.

Sul posto sono intervenuti un’eliambulanza dell’area 118 e i vigili del fuoco, al lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle auto.