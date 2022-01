Incidente sui binari: si scontrano un locomotore e una locomotiva

Un incidente ferroviario è avvenuto questa mattina a Orbassano, in provincia di Torino, dove due mezzi sono entrati in collisione. Il fatto è accaduto presso lo scalo del Sito che si trova in Strada del Portone 265. Intorno alle 13.15 si sono scontrati un locomotore in uscita dallo scalo e una locomotiva in entrata che trasportava container. Da quel che si apprende ci sarebbero tre feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, carabinieri della stazione di Orbassano, quattro squadre di vigili del fuoco. Il traffico ferroviario non ha subito rallentamenti. Del caso si sta occupando la polizia ferroviaria.