Incidente alla Fincantieri: lastra di 5 quintali travolge un operaio

Un operaio di 51 anni è stato travolto da un lastra d'acciaio, del peso di circa cinque quintali, all'interno di un capannone dello stabilimento Fincantieri di Ancona. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, mercoledì 14 settembre, nella zona del porto. Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 insieme all'ambulanza della Croce Rossa. Per l'uomo probabili emorragie interne e politraumi agli arti ed al torace. Gli operatori lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso avanzato. Ora si trova in sala emergenze dove i medici rianimatori stanno effettuando tutti gli esami specifici. Le sue condizioni, come riferisce AnconaToday, risultano gravissime. Le dinamiche dell'incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

La Cgil spiega che l'incidente si è verificato mentre "due carpentieri esperti stavano montando una lamiera di diverse tonnellate" che "all'improvviso si è rovesciata" dicono in una nota il segretario provinciale Fiom-Cgil Tiziano Beldomenico e il segretario generale Cgil di Ancona Marco Bastianelli. Intanto la Rsu di Fincantieri ha indetto per oggi uno sciopero, dalle 10 fino alle 22.

"La sicurezza nel luogo di lavoro resta una priorità" dicono i due sindacalisti. "Ci sono ancora troppi incidenti sul luogo di lavoro, per questo motivo è fondamentale fare formazione continua perché con la conoscenza si riducono i rischi. La sicurezza deve essere il primo obiettivo di lavoratori e aziende e insieme bisogna prestare sempre la massima attenzione perché poi ogni volta che accadono infortuni, le conseguenze sono sempre gravi, tanto più in un cantiere navale. Questo non è più accettabile".