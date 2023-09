Incidente frontale tra auto: due morti

Incidente mortale domenica mattina sulla via Flaminia, a Roma nord. Uno scontro frontale tra due auto, nel corso della quale hanno perso la vita due uomini, Pier Giovanni Cucusi di 41 anni e Massimo Sconocchia di 58. Il sinistro è avvenuto alle prime luci dell'alba - intorno alle 5:30 - all'altezza del chilometro 17 della strada statale 3, fra il cimitero di Prima Porta e Malborghetto, nel XV municipio.

Sul posto sono intervenuti il 118, il personale Anas e gli agenti del gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale. Inutili purtroppo i soccorsi: sia Cucusi, 41enne di Rignano Flaminio alla guida di un'Alfa Romeo Mito, che Massimo Sconocchia, di Magliano Romano, sono infatti deceduti prima di poter essere trasportati in ospedale.

Per consentire l'intervento dei soccorsi il tratto di Flaminia dove è avvenuto l'incidente (altezza via Cornalbia/bivio Sacrofano), è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia fra la via Tiberina e via Sacrofano, con il traffico deviato sul posto. Terminati i rilievi, la strada è stata riaperta intorno alle 11:45. Svolti i primi rilievi scientifici, i caschi bianchi sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.

