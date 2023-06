Lo schianto sulla A16, sequestrata la scatola nera del bus finito nella scarpata

La Procura di Benevento ha iscritto nel registro degli indagati l'autista del bus, con 36 passeggeri a bordo,

finito domenica in una scarpata dell'A16 Napoli-Canosa dopo aver evitato l'impatto con alcune auto bloccate sulla carreggiata in seguito a un tamponamento. Le ipotesi di reato sono: omicidio stradale colposo e lesioni plurime.

Nell'incidente ha perso la vita un giovane ivoriano, senza documenti di identità, alla guida di una delle quattro auto su sui viaggiavano altri giovani nordafricani diretti ai mercati della provincia di Napoli. Le loro quattro auto sono risultate prive di copertura assicurativa. Ventiquattro le persone rimaste ferite.

L'iscrizione nel registro degli indagati dell'autista del bus, S.G. le sue iniziali, 63 anni originario di Roma, è un atto dovuto per consentire agli inquirenti gli accertamenti irripetibili sulla tratta autostradale in cui è avvenuto l'incidente e su tutte le auto coinvolte.

L'autista, difeso dall'avvocato Guerino Gazzella, è già stato sottoposto all'alcol test e al drug test risultando negativo. Dopo l'incidente, ha spiegato di essersi trovato davanti delle macchine ferme sulla carreggiata a causa di un tamponamento. Il conducente allora ha sterzato sulla sinistra, dirigendosi verso il guardrail, per evitare l'impatto, ma è finito nella scarpata. "Ho fatto tutto ciò che era in mio potere per salvare delle vite umane - ha detto -. Ero preoccupato che il pullman potesse incendiarsi e mi sono subito prodigato per scongiurare questo pericolo. Ho spento il motore, staccato la corrente. Ho lasciato il pullman solo quando ero certo che non ci fossero più passeggeri sul bus".

Acquisita anche la "scatola nera" del bus per verificare velocità, tempi di sosta e tempi di percorrenza del bus partito la sera prima alle 23 da Lecce e diretto a Roma dove sarebbe dovuto arrivare alle sette.

