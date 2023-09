Scontro fra tre auto: un morto e sette feriti

Ancora vittime delle strade nel weekend. Una persona è morta e sette sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi 10 settembre lungo la Statale Appia, appena fuori dal centro abitato di Forchia (Benevento) in direzione Caserta.

Si sono scontrate tre auto: una Ford Focus, una Ford CMax e una Citroen Picasso. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per un cinquantunenne, originario di Brusciano (Napoli) ma residente ad Arpaia (Benevento) che viaggiava come passeggero sulla Citroen, i soccorsi sono stati inutili.

I sette feriti sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto.

Si tratta dell'ennesimo grave incidente sulle strade italiane in poche ore. A Cagliari sempre oggi domenica 10 settembre quattro ragazzi hanno perso la vita e altri due sono feriti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata.

Solo ieri, sabato 9, Graziella Parente è morta dopo che la moto su cui viaggiava col marito è finita contro un'auto in provincia di Frosinone. A Roma sono morti marito e moglie di 44 e 36 anni, entrambi cittadini peruviani. La loro auto era ferma per un guasto sul ciglio della strada e sono stati travolti da un taxi.

