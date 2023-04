Dopo lo scontro frontale l'auto prende fuoco

Auto a fuoco dopo lo scontro frontale. È quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, poco dopo le 19, a Sant'Andrea, frazione di Forlimpopoli, in via Stradella Sant'Andrea dove si sono scontrate una "Fiat Punto" ed una "Skoda Fabia". In seguito dell'urto la "Punto" ha preso fuoco: fortunatamente entrambi i conducenti erano usciti con le proprie gambe dalle rispettive auto senza grosse lesioni. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze di "Romagna Soccorso" per prestare le cure del caso ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico poiché entrambi i mezzi occupavano l'intera sede stradale.