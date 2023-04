Ultraottantenne alla guida si schianta in auto: morta una donna

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale accaduto nella prima mattinata di oggi 4 aprile nei pressi di Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena. A perdere la vita una donna che sedeva accanto al conducente, un uomo di 81 anni, di una Fiat Panda.

La vettura stava percorrendo la strada che collega i comuni di Meldola e Forlimpopoli, dirigendosi verso quest'ultima località, quando il conducente, per cause ancora da chiarire, ne ha perso il controllo. L'auto è uscita dalla sede stradale, sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata, schiantandosi contro uno dei grossi platani che per un lungo tratto costeggiano la via.

L'urto non ha dato scampo alla passeggera, morta sul colpo. Ferito anche il conducente soccorso dai sanitari del 118, e trasportato, in evidente stato di choc, al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, e il successivo recupero, della vettura incidentata e della sede stradale e la polizia locale nel regolare il traffico e coadiuvare i carabinieri nel ricostruire la dinamica di quanto accaduto.