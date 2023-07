Terribile frontale contro un tir: auto dilaniata, un ferito grave

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 28 luglio, davanti alle vecchie fonderie di Trana, in via Sangano (l'ex statale 589), nel Torinese. Si è trattato dello scontro frontale tra una Lancia Phedra e un tir che trasportava alimentari. L'automobilista, un italiano di 46 anni residente a Bruino, è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato all'ospedale Cto di Torino, dove i medici si sono riservati la prognosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Grugliasco Allamano, Avigliana e Rivalta di Torino, i sanitari anche con l'ausilio dell'elisoccorso e i carabinieri della compagnia di Rivoli, a cui competono i rilievi sull'accaduto. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi. Gli automobilisti sono stati costretti a passare da Reano per poter raggiungere la loro destinazione in entrambe le direzioni. Si sono formate lunghe code. La gestione della viabilità è a cura degli ausiliari dell'Anas.

Continua a leggere su Today.it...