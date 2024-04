Incidente frontale tra due auto, morto Thomas: aveva 24 anni

Un giovane di 24 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto la mattina del 22 aprile lungo la strada regionale 355 della Val Degano, nel tratto compreso tra il bivio di Chiassis di Lauco e Muina di Ovaro, in provincia di Udine. Secondo le primissime informazioni si sarebbero scontrati due veicoli, in un impatto frontale.

La vittima, Thomas Del Linz, residente a Ovaro, era alla guida della sua Citroen Saxo, quando avrebbe invaso la corsia opposta in una curva a sinistra sulla regionale in direzione di Tolmezzo. Sulla corsia opposta c'era una Ford Fiesta con al volante una donna, classe 1956. Inevitabile l'impatto: l'auto condotta dal giovane ha colpito l'altra vettura frontalmente.

Secondo quanto riportato dai carabinieri della stazione di Tolmezzo, il 24enne sarebbe morto sul colpo. Gravissime le condizioni della donna, di 68 anni, che è anche rimasta incastrata tra le lamiere della sua vettura. Sono stati i vigili del fuoco a liberarla. La donna è stata poi portata, in elicottero, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice rosso. Le ferite riportate dalla 68enne sarebbero molto gravi ma, dalle prime informazioni, non è dato sapere se sia in pericolo di vita. La regionale 355 è rimasta chiusa per permettere di effettuare prima i soccorsi poi tutti i rilievi del caso che possano portare alla luce la dinamica di quanto è successo questa mattina.