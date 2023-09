Schianto moto contro auto, che poi si ribalta: due morti

Tragico incidente stradale a Sant’Antonino di Susa, in provincia di Torino. Un’auto e una moto si sono scontrate violentemente nella mattinata di domenica 3 settembre, provocando la morte di due persone.

A perdere la vita il motociclista Gabriele Paleari, 28enne nativo di Desio (Monza Brianza) ma residente a Bruino per motivi lavorativi, e Domenico Storzillo, 75 anni nativo di Gragnano (Napoli) ma residente a Sant'Antonino di Susa, che al momento dello scontro si trovava alla guida dell’auto.

Sembra che prima dell’incidente la moto, una Suzuki Gsx R1000, stesse percorrendo la statale mentre l'auto, una Chevrolet Matiz, provenisse da una strada secondaria. Dopo l'impatto, laterale, l’auto si è ribaltata su un fianco. Per estrarre il conducente dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto anche l’elisoccorso e l’ambulanza, ma per i due non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere su Today.it...