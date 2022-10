Auto contromano in galleria, lo schianto è devastante: morte due donne

L'impatto è stato devastante. Di una delle due auto resta soltanto un groviglio di lamiere. Due donne sono morte nello scontro frontale fra due auto nella galleria Dervio sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, vicino a Bellano, in provincia di Como.

Incidente Bellano (Como): due morti

In base a una prima ricostruzione, una delle due auto viaggiava contromano e ha provocato lo scontro, avvenuto poco dopo le 17. Il personale del 118 non ha potuto che constatare il decesso delle due donne, di 27 e 56 anni. Nell'incidente è rimasto ferito in modo lieve, con traumi al torace e a una gamba, il conducente dell’altro mezzo, un uomo di 47 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, due ambulanze e due automediche.