Schianto tra due auto all'ingresso della galleria: morto vigilantes

Schianto mortale nella notte tra giovedì e venerdì sulla strada statale 700 nel comune di Caserta, all'inizio della galleria che passa sotto la Reggia presso lo svincolo per San Leucio. Due auto si sono scontrate e un uomo di 63 anni è morto sul colpo.

I mezzi coinvolti sono un'Audi e la Fiat Panda della società di vigilanza che controlla il cantiere dei lavori, attualmente in corso dentro la galleria. La vittima è un vigilantes, che si trovava nell'auto di servizio. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberarlo dalle lamiere, ma non c'è stato nulla da fare. A bordo dell'Audi c'erano dentro due ragazzi. Da accertare le cause dell'incidente.

