Inferno in galleria: due morti e 6 feriti, quattro sono gravi

Pauroso e drammatico incidente nella notte sulla Strada provinciale 510: la galleria Covelo, in territorio di Iseo, è il teatro dello schianto le cui informazioni sono ancora frammentarie, ma stando a quanto riferisce l'Agenzia regionale per l'emergenza-urgenza avrebbe provocato almeno due morti (una ragazza di 27 anni e un ragazzo di 29) e altri 6 feriti, di cui 4 in gravi condizioni in ospedale.

Tutto è successo poco dopo la mezzanotte. Sul posto cinque ambulanze, automediche e infermierizzate, i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale per i rilievi. Da Como è stato fatto decollare anche l'elisoccorso, che ha provveduto al trasporto in ospedale (in codice rosso, al Papa Giovanni di Bergamo) di un ferito coinvolto nel sinistro.

Per cause in corso di accertamento l'auto dei due ragazzi si è schiantata con un furgone che viaggiava in direzione opposta. Ma ci sono ancora tanti dettagli da ricostruire. Comincia male, malissimo questo fine settimana bresciano. Seguiranno aggiornamenti.