Schianto fra due auto in galleria, morto ragazzo di 26 anni

Schianto frontale tra due auto nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo all'interno della galleria Giulia lungo la strada statale che unisce Lecco a Ballabio. Un ragazzo di 26 anni è morto sul colpo. Nell'incidente, come si legge su LeccoToday, è rimasto coinvolto anche un 24enne trasferito in ospedale in codice giallo.

L'allarme è scattato alle 2.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. Per il 26enne - che viveva in provincia di Milano - non c'era più nulla da fare. I rilievi sono affidati alla polizia.