Schianto frontale in galleria, un morto e un ferito

Lo schianto frontale, le auto che diventano un ammasso di lamiere e un uomo che perde la vita sul colpo. È la sequenza del terribile incidente stradale avvenuto oggi, 10 maggio, nella galleria della Limina sulla strada statale 682 di grande comunicazione Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Mammola (Reggio Calabria).

I mezzi coinvolti sono una Jeep Cherokee e una Opel Mokka che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. La vittima è un uomo residente a Catania. I soccorsi sono stati inutili. Il ferito è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, per ricostruire la dinamica dell'incidente, e i vigili del fuoco.