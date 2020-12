Lo spaventoso schianto frontale tra tir e auto: due morti

Gravissimo incidente sulle strade sarde nei pressi di Galtellì-bivio Sologo sulla strada provinciale 25. Lo schianto tra due mezzi nel tardo pomeriggio di ieri. Un articolato di una grossa ditta di trasporti si è scontrato – per cause ancora in fase di accertamento – con una vettura che successivamente ha coinvolto un altro mezzo proveniente dal senso opposto.

L'incidente al bivio Galtellì-Sologo

E' di due morti il bilancio: un'anziana di Nuoro e di un giovane di Galtellì. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto il tir si è scontrato frontalmente contro l'auto, che dopo la violenta collisione è finita sulla carreggiata opposta e ha a sua volta colpito un'altra vettura.

Una delle due vittime è morta sul colpo. Per l'altra persona coinvolta vani i tentativi di rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo. Sul luogo della tragedia sono accorse ambulanze del 118, due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Siniscola insieme a due pattuglie dei carabinieri e l’elisoccorso. Traffico bloccato per ore.