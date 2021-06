Incidente in galleria, apecar contro furgone: muoiono due anziani coniugi

Due anziani coniugi sono morti in un incidente stradale avvenuto questa mattina in una delle gallerie per il Gargano lungo la statale 693 nel tratto tra Ischitella e Carpino, nel foggiano.

Secondo una prima ricostruzione, le vittime di 82 e 84 anni, originarie di Carpino, viaggiavano lungo la strada a scorrimento veloce a bordo di un'apecar quando per cause ancora da accertare il mezzo si è scontrato con un furgone. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi del caso.

Le condizioni dei due anziani erano apparse subito gravi, tanto da richiedere l'intervento sul posto di un mezzo dell'elisoccorso per il trasporto immediato presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dove sono giunti già senza vita: per loro non c’è stato niente da fare. Ferito in maniera non grave il conducente del furgone coinvolto nel sinistro.