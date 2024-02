Auto con tre ragazzi precipita nel canale, morto 21enne

Lo hanno trovato ancora seduto sul sedile posteriore con la cintura di sicurezza allacciata dopo che l'auto su cui viaggiava è precipitata in acqua. Matteo Pittana aveva solo 21 anni ed è la vittima dell'incidente stradale avvenuto a Gemona (Udine) oggi, lunedì 19 febbraio.

Come si legge su UdineToday, Pittana era con due amici a bordo di una Bmw blu, finita nel canale Ledra nella zona di via della Turbina a Gemona. Per lui i soccorsi sono stati inutili. Il ragazzo che era al volante e quello seduto accanto a lui sono riusciti a liberarsi uscendo dall'abitacolo. Sono stati loro, una volta a riva, a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Aperta un'inchiesta.