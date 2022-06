Incidente frontale tra due auto: morto un giovane, ferite 4 persone

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina a Licola, frazione di Giugliano in Campania (Napoli), dove due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L'incidente, avvenuto intorno alle 5.30 del mattino in via San Nullo, ha coinvolto cinque persone. Una delle due auto era guidata da un ragazzo 25enne che sarebbe morto sul colpo. Nell'altra viaggiavano quattro persone, tutte trasportate negli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli, due delle quali ricoverate in gravi condizioni. Sul posto sono giunti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Stando alla testimonianza di Manuel Ruggiero, medico del 118 e presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", una delle due auto, alimentata a Gpl, sarebbe esplosa poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.