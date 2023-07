Fa il pieno di Gpl e resta ustionato

Un uomo è rimasto ustionato a Genova mentre faceva il pieno a un distributore gpl. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 6 luglio. È successo in via Borzoli. Sul posto il personale del 118 e della Croce Verde Pegliese. L'uomo, un quarantenne, è stato soccorso e portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, all'altezza di via Camera, e sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica ed eventuali responsabilità.

