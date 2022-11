Inseguiti dalla polizia si schiantano contro un'auto dei vigili

Saccheggiano una farmacia a Ciampino e scappano a bordo di una Lancia Delta inseguiti dalla polizia, ma si schiantano contro un'auto dei vigili urbani ferendone due. È successo a Roma, in via di Salone, nella notte tra il 7 e l'8 novembre. Come riporta RomaToday, la polizia stava presidiando la baraccopoli. Gli agenti feriti sono un uomo e una donna del gruppo Torri. Portati in ospedale, i medici hanno riscontrato traumi guaribili in sette giorni. L'auto di servizio è distrutta.

Dopo l'impatto contro l'auto dei vigili, i ladri - almeno due - sono fuggiti a piedi. Sulle loro tracce la polizia, giunta sul posto con le volanti e la scientifica. La refurtiva è stata invece ritrovata e sarà riconsegnata al titolare della farmacia.

Sull'episodio interviene duramente il sindacato unitario lavoratori polizia locale. In una nota il segretario romano aggiunto Marco Milani sottolinea "Da anni ormai denunciamo l'inutilità e la pericolosità di quelli che da sempre definiamo piantonamenti di facciata o da operetta, davanti l'ingresso delle baraccopoli. Disporre quattro uomini davanti a un villaggio di centinaia di persone, legate tra loro da vincoli di parentela e che vedono un' elevatissima percentuale di vissuto criminale importante tra gli abitanti, equivale solo a fare uno squallido effetto vetrina, con il solo risultato di mettere a rischio l'incolumità dei lavoratori, troppo spesso oggetto di sassaiole ed aggressioni e da oggi, purtroppo, anche investimenti. Da circa due anni poi, contestiamo a dirigenza e Comando, la pessima gestione del gruppo Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) - aggiunge - e la sua ormai cronica assenza dai suoi compiti istituzionali di assiduo controllo e prevenzione dei fenomeni criminali e di disagio sociale all'interno dei campi nomadi ma purtroppo qualcuno, nella propria crociata contro i gruppi speciali, in passato fiori all'occhiello del Corpo, continua a impiegare queste storiche professionalità nella guerra ai venditori d'acqua delle piazze del centro".