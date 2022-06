Auto precipita nella scarpata: muore un ragazzo, gravi altri due

Tragico incidente stradale questa mattina ad Irsina, in provincia di Matera, che ha causato la morte di un ragazzo e il ferimento di altri quattro giovani. Gli amici, tra i 16 e 18 anni, avevano deciso di trascorrere una giornata in piscina. Per cause ancora da accertare, l’auto ha perso il controllo, ha sfondato il guard-rail ed è finita in una scarpata. Morto sul colpo un 18enne mentre due 17enni (un ragazzo e una ragazza) sono rimasti feriti in modo grave. Si trovano ora negli ospedali di Potenza e di Matera. Ferite lievi per gli altri due occupanti dell’auto, accompagnati in ospedale in codice giallo. Intervenuta l'eliambulanza e i vigili del fuoco. L’incidente, che non ha visto coinvolti altri mezzi, è avvenuto nei pressi della strada statale 96 bis, in direzione di Oppido Lucano (Potenza).

"Una giornata tristissima. Una giovane vita spezzata, tanti sogni infranti. Un dolore infinito per la famiglia, per gli amici, per tutta Irsina che prega per Pierangelo e per i quattro amici ricoverati in ospedale. Ciao Pierangelo", scrive in un post il l sindaco di Irsina Nicola Massimo Morea.