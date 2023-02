Schianto frontale tra due auto: morta un'insegnante in pensione

Incidente mortale domenica sera a Lanciano, in provincia di Chieti. Tutto è successo in contrada Villa Andreoli intorno alle 19.30. Secondo una prima ricostruzione due auto (una Dacia Duster e una Fiat Panda) si sono scontrate frontalmente. Nell'incidente ha perso la vita la conducente dell'utilitaria, un'insegnante in pensione. L'uomo alla guida del suv è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul luogo della tragedia la polizia municipale, per i rilievi di legge; i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Alla base del sinistro sembra ci sia una manovra errata. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo alla donna.