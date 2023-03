La lapide si stacca, crolla e travolge una donna

Va al cimitero per trovare il marito defunto ma viene colpita da una lastra di marmo che, accidentalmente, si è staccata dal supporto. È accaduto questa mattina, al cimitero di Zapponeta, provincia di Foggia: a rimanere ferita è una donna foggiana di 80 anni, subito soccorsa da una persona in quel momento presente nel cimitero, la cui attenzione è stata richiamata dal pesante tonfo e dalle grida di dolore dell'anziana.

Immediato l'intervento del 118, che ha disposto il trasporto della malcapitata, in codice rosso, all'ospedale “Casa sollievo della sofferenza” di San Giovanni Rotondo. I sanitari sospettano possibili fratture ma, allo stato, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per fare luce sulla dinamica dell'accaduto e su eventuali responsabilità: dalle prime informazioni raccolte, la lapide si sarebbe staccata dalla fila più alta della parete, colpendo l'anziana a una spalla e a una gamba.