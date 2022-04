Incidente in vetreria, operaio si trancia un braccio

Gravissimo incidente sul lavoro in una vetreria a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Un operaio di 22 anni ha perso un braccio. Secondo quanto accerato, il ragazzo stava spostando una lastra di vetro quando si è ferito. I colleghi hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati il personale del 118 e la polizia locale. L'operaio è stato stabilizzato e portato in ospedale in codice rosso. La lesione era però troppo grave e i medici sono stati costretti a procedere con la parziale amputazione dell'arto. Sono in corso le indagini per accertare cosa abbia causato l'incidente.

Sempre nella mattinata di oggi, 29 aprile, un operaio ha perso la vita a Gorgonzola (Milano) rimanendo intrappolato in un tornio e una postina è morta a Mariano Comense (Como) per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto durante un turno di lavoro.