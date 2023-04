Precipita in una cava col camion, morto operaio

Un operaio di 45 anni, Dino Viscardi, è morto oggi 13 aprile in un incidente sul lavoro in una cava di Brienza, in provincia di Potenza. La tragedia intorno alle 9. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Secondo la prima ricostruzione, Viscardi era a bordo di un automezzo di lavoro per il trasporto e lo scarico di inerti che è precipitato da un'altezza di oltre 50 metri morendo sul colpo. I soccorritori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Alle indagini partecipano gli ispettori per la sicurezza sui luoghi di lavoro dell'azienda sanitaria provinciale di Potenza. Dino Viscardi era molto conosciuto in paese per il suo impegno nel sociale e nel volontariato.

Si tratta dell'ennesima morte sul lavoro in poche ore. Solo ieri a Opera (Milano) due giardinieri sono morti mentre un collega è rimasto gravemente ferito mentre potavano degli alti alberi in un golf club. Il braccio meccanico che aveva portato la piattaforma di lavoro all'altezza desiderata si è rotto e i tre sono precipitati.