La mattina di lavoro finisce in tragedia: Davide Gennero muore a 22 anni, il fratello Francesco è gravissimo

Morire sul lavoro: una strage quotidiana che non conosce pause. Quel silos è ben visibile da lontano, con su scritto "Gennero", è il nome dell'azienda familiare: oggi c'è stato un grave incidente a Cavallermaggiore, un paese in provincia di Cuneo, in un’azienda agricola di frazione Madonna del Pilone. Due fratelli di 25 e 22 anni, figli del titolare dell’azienda sono rimasti intossicati dalle esalazioni fuoriuscite da un silos per lo stoccaggio di mangime utilizzato in allevamento, del masi trinciato. Il silos, alto circa 40 metri, era stato da poco riempito. Al momento del dramma, i due giovani si trovavano sul tetto della struttura per un controllo. Non ci sono caduti dentro, a differenza di quanto comunicato in un primo momento dall'azienda sanitaria locale. Quando hanno aperto la copertura del silos, si sono sentiti male e hanno perso conoscenza.

Il più giovane dei due fratelli, Davide Gennero, non ce l'ha fatta, nonostante i soccorsi siano stati pressochè immediati. Il fratello Francesco è gravissimo in ospedale, al Santissima Annunziata di Savigliano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del fuoco, con le squadre di Saluzzo, Savigliano, il nucleo SAF – speleo alpino fluviale – le autoscale di Cuneo e Alba e ovviamente il 118, con ambulanze ed elisoccorso. Spetterà adesso ai tecnici dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell’Asl Cuneo1, fare piena luce sulla dinamica dell'incidente del lavoro.

Il sindaco del paese, Davide Sannazzaro, si è recato subito sul posto: "Sono molto addolorato personalmente. Davide era un ragazzo corretto, solare e molto disponibile. Un bel giovane. La comunità di Cavallermaggiore e in particolare quella di Madonna del Pilone perdono un punto di riferimento importante. Siamo vicini a tutta la famiglia".