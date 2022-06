Incidente sul lavoro: crolla un muro, ferito un 29enne

Un altro incidente sul lavoro, che questa volta, fortunatamente, non si è trasformato in tragedia. Questa mattina 30 giugno a Mesagne, in provincia di Brindisi, un operaio 29enne è rimasto ferito e trasportato d'urgenza all'ospedale "Perrino" di Brindisi per i traumi riportati nel crollo di un muro in una villetta privata dove erano in corso lavori di ristrutturazione. L'uomo, originario di Locri, non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari, arrivati sul luogo dell'incindente, hannno trovato il giovane cosciente.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale, del commissariato di Mesagne, carabinieri ed i tecnici dello Spesal che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l'accaduto e la verifica dei dovuti adempimenti in termini di sicurezza sul lavoro. Il cantiere, per l'avvio degli accertamenti, è stato sottoposto a sequestro.