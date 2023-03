Balcone crolla su due operai: sono gravi

Incidente sul lavoro oggi mercoledì 29 marzo a Lavinio, frazione di Anzio (Roma), dove un balcone è crollato colpendo due operai che stavano lavorando al piano sottostante. Entrambi gravi, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. L'intervento dei soccorritori poco dopo le 10:30 in un'area dove sono in corso i lavori di ristrutturazione di una villa in via Macchiavelli. Poi il crollo del balcone - da un immobile non interessato dall'intervento di ristrutturazione - che ha travolto i due lavoratori.

I feriti sono un romeno di 53 anni, trasportato con l'elisoccorso al policlinico universitario Agostino Gemelli, e un italiano di 50 anni che è stato invece portato dall'ambulanza all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno. Entrambi gravi, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lavinio in attesa dell'arrivo degli ispettori del lavoro della Asl competente. Accertamenti in corso da parte degli investigatori dell'arma della compagnia di Anzio.