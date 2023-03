Colpito da una ruspa per demolire le auto, muore operaio

È morto al Policlinico di Catania l'operaio che nei giorni scorsi era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Floridia, nel Siracusano. L'uomo, straniero, stava lavorando in un'azienda specializzata nella rottamazione delle auto quando sarebbe rimasto colpito da un "ragno", una ruspa usata dalla ditta per sollevare i veicoli da demolire.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è stato disposto il trasferimento al Policlinico di Catania. È stato sottoposto a un intervento, ma le sue condizioni si sono poi aggravate fino al decesso. È stata aperta un'inchiesta volta accertare eventuali responsabilità. Si deve chiarire anche se l'operaio stesse operando rispettando le norme di sicurezza.