Operaia travolta da muletto mentre lavora in fabbrica

Grave incidente sul lavoro, oggi 15 luglio, alla Electrolux Professional di Vallenoncello (Pordenone). Un'operaia di 51 anni è stata travolta da un muletto, che le ha schiacciato le gambe. La donna è stata soccorsa dai colleghi di lavoro e dai vigili del fuoco del comando provinciale. Il personale del 118 le ha prestato le prime cure e condotta in ospedale in codice rosso. La prognosi è riservata. Sono state avviate le indagini per capire cosa è accaduto e l'attività della fabbrica è stata sospesa anche per permettere i rilievi.