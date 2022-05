Operaio precipita da un ponteggio alto tre metri

Gravissimo incidente sul lavoro oggi, 17 maggio, a Zapponeta (Foggia). Un muratore di 30 anni è precipitato da un ponteggio. L'uomo è caduto da un'altezza di tre metri ed è rimasto ferito.

L'operaio, di origini romene, è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. E' ricoverato in prognosi riservata. Nell'impatto ha riportato traumi e fratture in più parti del corpo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza (Spesal) dell'Asl. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.