Resta schiacciato sotto un camion in riparazione: morto operaio

Ancora un incidente mortale sul lavoro. A Castelfranci, in provincia di Avellino, un 52enne è morto mentre lavorava in un'officina meccanica. Secondo le prime informazioni, l'uomo è rimasto schiacciato sotto un camion in fase di riparazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 di oggi sabato 6 maggio. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Montella. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità.