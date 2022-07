Incidente sul lavoro, morto un operaio di 47 anni

Non si ferma la conta degli incidenti mortali sul lavoro. Un operaio di 47 anni è morto nel pomeriggio di oggi 21 luglioin una fabbrica di Pont-Saint-Martin, in provincia di Aosta. L'uomo, Davide Tommaso De Stasio, era residente nella provincia di Torino.

Secondo una prima ricostruzione di soccorritori e forze dell'ordine, il 47enne è caduto da una grata, precipitando in un fossato per circa tre metri. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16.30 nello stabilimento della Thermoplay, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi d'iniezione a canale caldo per lo stampaggio di materie plastiche.

Sul posto, oltre ai carabinieri, il personale dello Spresal, i vigili del fuoco e il personale del 118. Ha svolto un sopralluogo anche il pm di turno della procura di Aosta, Giovanni Roteglia, che aprirà un fascicolo sull'accaduto.